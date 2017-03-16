В Кабмине сообщили, когда подадут в Раду проект пенсионной реформы

Кабинет министров Украины в апреле подаст на рассмотрение парламента проект пенсионной реформы.

Об этом в ходе инвестиционной конференции в Киеве сообщил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк.

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"Пенсионная реформа будет подана в парламент в апреле. Надеемся, что она будет утверждена до конца апреля, самый поздний срок - в мае", - сказал министр.

Данилюк отметил, что министерство при разработке реформы сотрудничает с Минсоцполитики, Всемирным банком и МВФ.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Пенсионная реформа Украины при условии качественного реформирования может стать бездефицитной к 2024 году.

проведение пенсионной реформы является частью программы реформ, одобренной МВФ для Украины в марте 2015 года. Ключевой задачей реформы должно стать установление справедливого размера пенсионных выплат с одновременным сокращением дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 миллиардов гривень. Механизм достижения этих целей сейчас обсуждается. В то же время, он не предполагает обязательного повышения пенсионного возраста. По расчетам правительства, выполнить задачу по сокращению дефицита ПФ можно путем детенизации зарплат и роста числа плательщиков единого социального взноса - ключевого источника наполнения бюджета Пенсионного фонда.

По данным правительства, решение о повышении минимальной заработной платы до 3200 гривень выполняется сегодня в полном объеме как в бюджетной сфере, так и в негосударственном секторе экономики.