В "Укрпромбанке" введена временная администрация. Об этом УНИАН сообщили в одном из отделений банка.

«С сегодняшнего дня введена временная администрация», - сказала представитель банка.

Получить информацию в Национальном банке Украины не удалось, так как в профильных структурных подразделениях ведомства на телефонные звонки не отвечали.

Как сообщает пресс-служба банка, временным администратором назначен Александр МАЙДАНЮК.

«Цель введения временной администрации – защита интересов кредиторов и вкладчиков, обеспечение сохранности капитала и активов, стабилизация деятельности, улучшение финансового состояния банка», - говорится в сообщении пресс-службы.

ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 октября 2008 г. составляли 14,646 млрд. грн., обязательства – 13,037 млрд. грн., собственный капитал – 1,609 млрд. грн., уставный капитал – 1,260 млрд. грн.

Чистая прибыль «Укрпромбанка» на 1 октября 2008 г. составляла 67,666 млн. грн.

По данным банка, на 1 октября 2008 года его участниками являлись: ООО «АВС», прямое участие – 34%; ООО «КБ Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%.

Стоит отметить, 7 октября 2008 г. в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Антимонопольный комитет 26 декабря 2008 г. предоставил разрешение российскому "Внешэкономбанку" на приобретение контрольного пакета в ЗАО "Проминвестбанк" после выкупа дополнительной эмиссии акций украинского банка. В соответствии с результатами выкупа допэмиссии Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) получила контроль над 75% акций Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка ("Проминвестбанк").