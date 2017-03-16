Трамп представил бюджет США: меньше на помощь другим странам, больше на безопасность

Расходы федерального правительства США в 2018 финансовом году составят 1,1 триллиона долларов, сообщает Прайм со ссылкой на опубликованный в четверг проект федерального бюджета.

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"Эти основные положения бюджета отвечают моим обещаниям сфокусироваться на обеспечении безопасности американского народа и удержании террористов подальше от нашей страны", - заявил в данной связи президент США Дональд Трамп.

Он отметил, что данный проект предусматривает "серьезное сокращение расходов на оказание иностранной помощи". По его словам, "настало время отдать приоритет безопасности и благосостоянию американцев и попросить остальной мир платить свою честную долю".

Как подчеркнул Трамп, "бюджет, который ставит Америку на первое место, делает безопасность нашего народа главным приоритетом".