Кабмин готовит новый меморандум

Правительство готовит новый меморандум с продуктовыми розничными сетями об ограничении торговой наценки на социальные продукты 10% от цен производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор «О`КЕЙ Украина» Армен ПАПАЗЯН.

По его словам, сегодня обсуждать меморандум будут члены Украинской торговой ассоциации.

«Мы готовы задекларировать наши маржи», - сказал он.

При этом он добавил, что правительство в свою очередь должно разработать механизмы поддержки розничной торговли. В результате подписания меморандума директор компании ожидает выполнения его положений всеми тремя участниками – правительством, ритейлерами и производителями.

А.ПАПАЗЯН отметил, что ограничение торговой наценки планируется расширить до 27 социальных продуктов.

Как сообщал УНИАН, правительство и представители ритейла договорились о том, что с 1 апреля и до конца 2008 года сети розничной торговли будут устанавливать на социально значимые продовольственные товары (мука пшеничная высшего сорта, хлеб пшеничный и ржаной массовых сортов, макаронные изделия, крупа гречневая, рис, говядина и свинина (грудинка, фарш), сало и мясо курицы) торговую наценку не выше 10% от цены производителя-поставщика.

Справка УНИАН. Сеть «О’КЕЙ Украина» основана в 2005 г. Единственным акционером является компания «Эксперт капитал», основным владельцем которой является Хилар ТЕДЕР.

На сегодня сеть “О’КЕЙ" в Украине насчитывает четыре гипермаркета в Киеве, Кривом Роге, Запорожье и Харькове. В штате компании 1400 человек.