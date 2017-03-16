США надеются, что Гонтареву на посту главы НБУ сменит опытный аполитичный менеджер - посол

США надеются, что после ухода нынешней главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой со своего поста на эту должность будет назначен опытный, компетентный и аполитичный менеджер.

Об этом заявила посол США Мари Йованович на бизнес-форуме в Киеве.

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"Глава Национального банка Валерия Гонтарева заслуживает большой благодарности за многие изменения в банковском секторе. Она получила заслуженные овации сегодня утром. Нам будет ее не хватать как главы Национального банка. Я думаю, что скажу за многих в этой комнате – мы надеемся, что ее преемником станет компетентный, опытный менеджер, который будет свободным от политического влияния", – сказала она.

В этой связи Йованович подчеркнула, что Гонтаревой на посту главы НБУ пришлось столкнуться с беспрецедентными в мировом масштабе вызовами и она успешно с ними справилась.

Как сообщал УНИАН, глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объявила о готовности подать в отставку после того, как на ее место будет предложена кандидатура технократа.

Ранее в поддержку главы НБУ неоднократно выступали послы стран "Большой семерки" и Европейского Союза, руководители международных организаций, а также крупнейшая профильная ассоциация Украины и руководители крупнейших банков страны, отмечая успешное проведение регулятором под руководством Гонтаревой очистки банковского сектора.