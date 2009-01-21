Дефолт Украины – быть или не быть?

Газовые «разборки» отвлекли от проблем финансового сектора и он незамедлительно дал о себе знать. Недавняя ситуация с Проминвестбанком держала в напряжении не один месяц. И вот «крышка» хлопнула по еще одному украинскому финучреждению. При этом в памяти всплывают прогнозы экспертов – Украина на грани дефолта… Сумятицу вносят и разноречивые заявления «родных по крови» представителей власти и политиков. Отчет налоговиков, Пенсионного фонда, не говоря уже о констатации фактов Госкомстатом, накаляют ситуацию. Вопрос логичен – финкраху быть или не быть?

Дежавю от Нацбанка

На гамлетовский вопрос наводит мягко сказано «неприятное» сообщение в банковском секторе. В "Укрпромбанке" введена временная администрация. Об этом сообщила УНИАН представитель банка. Получить информацию в Национальном банке Украины не удалось, так как в профильных структурных подразделениях ведомства на телефонные звонки не отвечали.

В «Укрпромбанке» также сообщили, что временным администратором назначен Александр МАЙДАНЮК.

Цель введения временной администрации, как отметили в банке, - защита интересов кредиторов и вкладчиков, обеспечение сохранности капитала и активов, стабилизация деятельности, улучшение финансового состояния банка.

Независимое рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" понизило долгосрочный кредитный рейтинг ООО "Украинский промышленный банк" (г. Киев) до уровня uaBB-.

«Укрпромбанк», зарегистрированный в 1989 году, входит в 20 крупнейших банков Украины. Активы банка на 1 октября 2008 г. составляли 14,646 млрд. грн., обязательства – 13,037 млрд. грн., собственный капитал – 1,609 млрд. грн., уставный капитал – 1,260 млрд. грн. Чистая прибыль «Укрпромбанка» на 1 октября 2008 г. составляла 67,666 млн. грн. По данным банка, на 1 октября 2008 года его участниками являлись: ООО «АВС», прямое участие – 34%; ООО «КБ Нафтовый», прямое участие – 32%, ООО «Укрпромсервис», прямое участие – 34%. Вроде бы, показатели жизненно утверждающие. Но действительность внесла свои коррективы, судя по введению временной администрации.

С учетом ситуации вспоминается еще одно временное администрирование. 7 октября 2008 г. в крупнейшем банке Украины - «Проминвестбанке» была также введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

Антимонопольный комитет 26 декабря 2008 г. предоставил разрешение российскому "Внешэкономбанку" на приобретение контрольного пакета в ЗАО "Проминвестбанк" после выкупа дополнительной эмиссии акций украинского банка. В соответствии с результатами выкупа допэмиссии Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) получила контроль над 75% акций Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка ("Проминвестбанк").

Нацбанк не дает покоя

Все эти факты опять всколыхнули политиков на борьбу с главным, по их мнению, «вредителем». Правительство на сегодняшнем заседании приняло заявление, в котором обращается к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием немедленной отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы Национального банка Украины.

«Разделяя позицию Верховной Рады и учитывая, что дальнейшая дестабилизация ситуации на денежном рынке Украины является угрозой национальной безопасности страны, благосостоянию населения, конкурентоспособности целых секторов отечественной экономики, Кабинет министров Украины обращается к вам, Виктор Андреевич, с предложением срочно внести в Верховную Раду представление об увольнении главы Национального банка Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО на сегодняшнем заседании.

По ее словам, каждый последующий день работы Нацбанка под руководством В.СТЕЛЬМАХА углубляет кризис в стране. «Из-за отсутствия системных мер и продуманной долгосрочной политики со стороны председателя и правления Национального банка произошло самое большое в мире падение стоимости национальной валюты – более чем на 50%, это - ЧП! Как следствие, разворачиваются спонтанные инфляционные процессы, обесцениваются доходы людей, банки становятся на грань выживания, разбалансируются бюджеты, становится невозможным возврат валютных кредитов, банкротится малый и средний бизнес, кредиты становятся недоступными и вследствие всего этого уничтожается экономика страны», - добавила премьер-министр.

Стоит отдать должное последовательности в этом вопросе премьера, она неоднократно обвиняла руководство НБУ в коррупции, махинациях, непрозрачном рефинансировании комбанков и девальвации гривни и требовала отставки В.СТЕЛЬМАХА.

26 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление, в котором признала работу НБУ в период финансового кризиса не обеспечившей стабильность национальной денежной единицы и выразила недоверие председателю и правлению Нацбанка. Парламент также обратился с требованием к Президенту Украины безотлагательно внести представление об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.

Дефолт не за горами? С учетом сказанного на первый план выходит тема дефолта. Об его вероятности не двузначно намекают международные эксперты. Так, Украина возглавила список стран, относительно которых экономисты Организации Объединенных Наций прогнозируют вероятность дефолта в 2009 году. Согласно данным ООН, которые приводит газета «Дело» (№2 от 21 января 2009 года), особенно негативно обстоят дела в Украине. Страна катастрофически теряет доверие инвесторов. Украина вышла в мировые лидеры по падению промышленного производства, по росту инфляции, обесцениванию национальной валюты и падению фондового индекса.

По данным экономистов ООН, рост экономики в стране снизится до 2,1%, безработица увеличится в 2 раза – до 6%, а инфляция останется на уровне 2008 года.

О вероятности дефолта Украины в 2009 году свидетельствует и резкий рост доходности украинских государственных облигаций. Как отмечается в докладе, доходность этих ценных бумаг, общий объем которых составляет 105 млрд. долларов, за последние четыре месяца возросла до 30%. Для сравнения: еще за месяц до дефолта 1998 года средняя процентная ставка по облигациям России была более чем в два раза ниже (10,8%).

Помимо оценки риска дефолта стран мира, эксперты ООН подготовили также прогноз развития экономики в 2009 году. Из четырех самых крупных стран СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан и Украина) мировой экономический кризис в наибольшей степени скажется на показателях Украины, в наименьшей – Беларуси. Авторы доклада прогнозируют в 2009 году снижение темпов роста экономики Беларуси до 8%, России – до 4,8%, Казахстана – до 4%, Украины – до 2,1%.

Пенсионный фонд и налоговики

Укрепится во мнении помогают и отчеты украинских финансистов. Согласно данным Пенсионного фонда, выплата пенсии и денежной помощи в Украине профинансирована в размере 10 090,2 млн. грн., что составляет 76,5% месячной потребности. Вместе с тем, 13 января пенсии выплачены в объеме 58% от месячной потребности, 14-го – 62,9%, 15-го – 67,5%, 16-го – 76,5%. Министр труда и социальной политики Людмила Денисова убеждает – все нормально, проблем с выплатой нет. Но зачем тогда так скурпулезно и настойчиво информировать граждан о положении дел.

Между тем, налоговики «не маскируются». ГНАУ заявляет, что план поступлений в Госбюджет-2009 с акцизного сбора на основе норм действующего законодательства и фактических объемов подакцизной продукции будет проблематично выполнить.

По словам начальника управления акцизного сбора ГНАУ Григория СИНИЦЫ, несмотря на законодательные изменения в налогообложении в 2009 г. относительно повышения ставок акцизного сбора, доходная часть Госбюджета остается необеспеченной ресурсом в размере 3,5 млрд. грн., что требует соответствующих изменений Закона «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

«И того» от Президента

Заявления Президента укрепляют во мнении, что финансовая ситуация - взрывоопасная! Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что поступления в общий фонд Государственного бюджета Украины за первую декаду января составили 1 млрд. грн. или 10% от планового показателя на январь.

По словам Президента, поступления в общий фонд Госбюджета за первую декаду на 400 млн. грн. меньше, чем за аналогичный период 2008 года. «По источникам наполнения мы имеем проблемную ситуацию. Она была прогнозируема», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что необходимо внесение изменений в действующий бюджет на 2009 год потому, что «работать длительно с таким бюджетом Украина не может».

В продолжение темы заявление от власти, которое подчеркивает - тучи над Стельмахом встали. 22 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ в Верховной Раде собрала 150 подписей депутатов для проведения внеочередного заседания парламента 26 или 27 января.

«Я сегодня буду консультироваться с председателем Верховной Рады, и в понедельник или вторник буду просить его созвать внеочередную сессию Верховной Рады», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что на внеочередном заседании парламента планируется рассмотреть вопросы отстранения Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы Национального банка.

«Кроме этого, мы хотим рассмотреть вопрос отстранения господина ШАПОВАЛОВА (заместитель главы НБУ – УНИАН), который является правой рукой господина СТЕЛЬМАХА во всех этих коррупционных сделках, и возложения обязанностей на одного из достойных замов руководителя банка, которого определит Верховная Рада, проанализировав кадровый состав правления Национального банка», - сообщила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что если не удастся созвать внеочередное заседание Верховной Рады, то «вся эта чехарда с гривней будет продолжаться и дальше».

Секретариат "не остался в долгу"

Секретариат Президента отреагировал на действия ТИМОШЕНКО. 23 января первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК высказал мнение, что намерение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО расправиться с Национальным банком Украины (НБУ) – это попытка отвести внимание общества от проблем с газом и получить контроль “над станком НБУ”.

«В данном случае речь идет о примитивной расправе над несколькими чиновниками НБУ. Попытка разобраться с Нацбанком – это попытка отвести внимание общества от проблемы по газу», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он добавил: «Им (правительству – УНИАН) необходимо профинансировать 70 млрд. грн. за счет внутренних заимствований, а сделать это без станка Нацбанка невозможно. Необходимо получить контроль над НБУ любой ценой. В противном случае не решатся проблемы ни с газом, ни с бюджетом… Не время сегодня такие разборки проводить».

«Все эти разговоры необходимы для того, чтобы отвести внимание нашего населения от проблем других – финансовых, газовых – и получить доступ к печатному станку», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Тимошенко назвала человека, который сам может объявить дефолт в Украине

По мнению премьер-министра Юлии Тимошенко, «было бы здорово, если бы страна могла провести выборы (президентские – ред.) как можно скорее. Поскольку совокупность действий президента страны сама по себе представляет угрозу национальной безопасности». Так она прокомментировала озвученные журналистом «Зеркала недели» слухи, что на Банковой назревают планы переноса срока президентских выборов.

«Я точно знаю, что в президентском окружении вынашивается идея каким-то неестественным образом продлить пребывание на этом посту действующего президента, - заявила Тимошенко в интервью изданию. - Рассматривались разные варианты. Один из них — довести страну до дефолта, объявить чрезвычайное положение, которое Верховная Рада в такой ситуации будет вынуждена утвердить. Ну а по Конституции, как известно, во время чрезвычайного положения выборы в стране проводиться не могут».

Этот «антивыборный» сценарий - новый, уверена премьер, и его реализация, по данным Тимошенко, зависит от эффективности усилий… одного единственного человека – экс-министра финансов Игоря Митюкова.

«Если раньше организация дефолта планировалась путем падения курса гривни до 12—15 грн. за доллар, то сейчас появился новый вариант решения того же вопроса — истребование кредитов государственных корпораций. Игорь Митюков, возглавляющий представительство корпорации Morgan Stanley, в поте лица вместе с президентом страны — своим давним другом — работает над тем, чтобы преждевременно затребовать у Украины возврат кредита в миллиард долларов и организовать кросс-дефолт, - заявила Тимошенко. - Дело в том, что в 2007 году, во время светлого правления Виктора Януковича, «Укравтодор» при участии Николая Азарова и всей этой милой тусовки взяли кредит у Morgan Stanley на десять лет для строительства. Деньги успешно «распилили» через множественные теневые схемы, поделив этот миллиард долларов, а Украина в течение десяти лет должна была рассчитываться. Но все оказалось намного трагичнее: в договоре о предоставлении кредита были заложены две возможности досрочного требования к стране о возвращении этого миллиарда. Первая возможность — падение рейтинга страны дважды в течение одного года. И вторая — в любой момент Morgan Stanley, за год предупредив, имеет право досрочно потребовать возврат. Этот пункт наводит на мысль о том, что деньги брались именно под «дерибан». Разумеется, рейтинг Украины, как и многих других стран в период кризиса, понизился не один раз. Этим и воспользовался экс-министр финансов Украины Игорь Александрович Митюков, который в конце прошлого года при согласовании действий с президентом Украины обратился с требованием в течение нескольких месяцев вернуть миллиард долларов, взятых государственной компанией «Укравтодор» в кредит на десять лет. Я, конечно, эту схему поломала, хотя Национальный банк уже готов был выделить из национальных резервов этот миллиард долларов, при том, что на покрытие планового дефицита бюджета он средств в своем кармане никак найти не может. Вы же понимаете, что экстренный возврат таких средств не обходится без дисконтов, и не в государственную, разумеется, пользу. В процессе, к сожалению, активное участие приняло Министерство финансов, секретариат президента и экс-министр. Все хотели нажиться на стране. Мы сейчас ведем переговоры о реструктуризации, а Игоря Митюкова продолжают подталкивать к тому, чтобы огласить дефолт».

(УНИАН)