Нацбанк ослабил официальную гривню до 26,97 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2697,9001 (16 марта – 2688,0768)

100 EUR – 2893,7676 (16 марта – 2855,2752)

10 RUR – 4,6321 (16 марта – 4,5474)

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Как сообщал УНИАН, 16 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,96/27,00 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9415/28,9791 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9790 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 456 сделок на сумму 219,66 миллиона долларов.