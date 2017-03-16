"Сбербанк" прокомментировал введенные Киевом санкции против его украинской "дочки"

Решение Украины ввести санкции против украинской "дочки" "Сбербанка" в РФ назвали "дискриминационным и политически мотивированным", говорится в сообщении кредитной организации, передает РБК.

"Мы разочарованы решением украинских властей о введении санкций в отношении ПАО "Сбербанк" (Украина)", — отмечает организация.

Читайте такжеРоссийский "Сбербанк" ввел новые ограничения на снятие наличных в Украине

В заявлении подчеркивается, что банк планирует согласовать с Национальным банком Украины дальнейшие действия и надеется на поддержку регулятора в восстановлении нормальной работы ПАО "Сбербанк".

Как сообщал УНИАН, 16 марта Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" по ряду юридических лиц.

Санкции сроком на один год будут применены к публичным акционерным общества "Сбербанк", ОАО "Виесте Банк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ БАНК", ОАО "БМ БАНК" в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.