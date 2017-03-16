Глава Пенсионного фонда рассказал, когда и каким образом будет ликвидирован дефицит ПФ

Дефицит Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 миллиардов гривень, возможно ликвидировать до 2024 года за счет увеличения минимальной зарплаты и легализации труда, заявил глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный.

"Я считаю, что возможно погасить дефицит бюджета Пенсионного фонда до 2024 года. Для этого нам нужно изменить законодательство. Нужно, чтобы все люди, которые получают доход, были участниками солидарной пенсионной системы", - сказал Зарудный.

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По его словам, только 10 миллионов из 20 миллионов трудоспособного населения платят взносы в Пенсионный фонд, однако уже сейчас дефицит фонда начал уменьшаться.

"В прошлом году удельный вес средств госбюджета в бюджете Пенсионного фонда составлял 56,3%, то в этом году 49,7%. Это происходит благодаря увеличению собственных доходов фонда. Одним из основных источников этого роста является увеличение минимальной заработной платы в начале этого года. Также важным шагом к увеличению собственных доходов является легализация труда", - сказал глава фонда.

По словам Зарудного, еще одним резервом увеличения доходов фонда может быть погашение задолженности перед Пенсионным фондом.

"Общая задолженность составляет 18,9 миллиарда гривень. Основную часть этой суммы составляют долги по возмещению льготных пенсий – более 11 миллиардов гривень. Чтобы такой ситуации не было, необходимо вместо возмещения предприятиями льготных пенсий повысить ставку единого социального взноса. В этом году мы планируем получить от погашения задолженности 3,2 миллиарда гривень", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в рамках проведения пенсионной реформы рассчитывает значительно сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда, а к 2024 году выйти на полностью бездефицитный бюджет.