Межбанк: доллар снова упал

Сегодня на межбанке сохранился нисходящий тренд по американской валюте. Торги по доллару США открылись котировками - 7,8600/8,0100, к 11:00 сузился спрэд до 7,8700/7,9950, и к 12:00 цены установились на значениях 7,8700/7,9250. К закрытию ценовые уровни снизились до 7,8600/7,8850.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,8500.

Рублевый рынок открылся котировками на уровне 0,2370/0,2440, а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2370/0,2430, а к 12:00 понизились 0,2360/0,2410. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2365/0,2400. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8700 (-0,4900).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2920/1,3100. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1105/10,3095, к 11:00 цены поднялись до 10,1690/10,3365 и к 12:00 достигли уровня 10,1950/10,2720. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились до 10,1700/10,2085.