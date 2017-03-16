Гройсман о выделении транша ЕС: "исключительно важный сигнал о реальной поддержке Украины"

Выделение второго транша кредита в размере 600 миллионов евро в рамках программы предоставления макрофинансовой помощи Украине по линии Европейского Союза является важным сигналом о поддержке нашей страны со стороны ЕС. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман после телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

"Во время моего визита в Брюссель 9-10 февраля этого года мы достигли договоренности о выделении Еврокомиссией второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере 600 миллионов евро. Сегодня Еврокомиссия обнародовала окончательное решение о выделении этой помощи. Это исключительно важный сигнал о реальной поддержке со стороны ЕС как Украины, так и реформ, которые проводятся украинским правительством. Мы ценим поддержку и помощь!" - написал Гройсман.

Ранее в Еврокомиссии отметили, что Украина сможет получить средства в конце марта – начале апреля текущего года.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, задекларировал готовность оказать финансовую помощь нашей стране в общем объеме 11 миллиардов евро: 1,6 миллиарда евро – кредиты, 1,4 миллиарда евро – гранты, 5 миллиардов евро – от Европейского банка реконструкции и развития и 3 миллиарда евро – от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила в общей сложности 600 миллионов евро. В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 миллиарда евро. В рамках этой программы Украина уже получила 600 миллионов евро. Однако выделение последующих кредитных траншей было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получила.

Условие ЕС о снятии запрета на экспорт леса для получения макрофинансовой помощи было озвучено во второй половине 2016 года и оказалось во многом неожиданным для нашей страны. По мнению европейской стороны, стремление властей запретить экспорт и таким образом установить контроль за вырубкой лесов и продажей древесины не увенчалось успехом. Представительство ЕС утверждало, что неконтролируемый вывоз древесины имел место, но государство не получает от этого никаких прямых доходов. Более того, бесконтрольная вырубка также не прекращается, что несет серьезные экологические последствия для Украины. В этой связи в ЕС предлагали отменить запрет на экспорт леса как не выполнивший свою прямую функцию, ввести эффективный контроль за продажей древесины, а также проработать стратегию восстановления лесов. При этом в Представительстве ЕС обещали оказать всю необходимую для этого помощь.

В начале февраля 2017 года в ходе визита премьера Гройсмана в Брюссель глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС выделит Украине 600 миллионов евро и без принятия закона о снятии экспортного запрета – достаточно было просто зарегистрировать законопроект в парламенте.