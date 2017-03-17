Санкции СНБО не повлияют на законные интересы клиентов банка – "Сбербанк"

Как говорится в обращении банка к клиентам, текстом которого располагает УНИАН, украинский «Сбербанк» имеет все необходимые ресурсы и управленческий опыт для продолжения стабильной работы, а также ориентирован на поддержку своих клиентов – более миллиона украинских граждан и тысячи отечественных предприятий.

«Ликвидные активы и кредитный портфель банка на сегодня свыше 60 млрд грн, что практически в 4 раза превышает депозитный портфель со средствами украинских физических и юридических лиц на уровне 15,9 млрд грн и обеспечивает выполнение банком обязательств перед клиентами», – отмечается в документе.

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Также банк поблагодарил клиентов за понимание в связи с временными неудобствами, обусловленными противозаконными действиями третьих лиц по блокированию головного офиса финучреждения. «Мы принимаем все необходимые меры для скорейшей ликвидации последствий противоправных действий», – говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении дочерних банков российских государственных финучреждений в Украине, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк», «ВиЭс Банк», сроком на год.

Применение санкций означает запрет на проведение финансовых операций в пользу материнских банков, при этом, по информации Нацбанка, указанные санкции не будут препятствовать докапитализации банков материнскими структурами и их продаже новым инвесторам, а также расчетам клиентов банков.