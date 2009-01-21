Объем производства на «Стироле» снижен в 9 раз

В настоящее время объем производства на ОАО «Концерн «Стирол» снижен в 9 раз по сравнению с объемом, который был до финансового и газового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Сергей ПАВЛЮЧУК, председатель правления ОАО «Концерн «Стирол» вчера на совещании в Донецкой облгосадминистрации, где обсуждался вопрос текущей ситуации в реальном секторе экономики Донецкого региона. «Объем производства сейчас на концерне снижен в 9 раз, - сказал он. - Объем реализации по январю мы прогнозируем на уровне всего лишь 40-45 млн. грн., в январе 2008 года это было 400-450 млн. грн. то есть страшное падение».

С. ПАВЛЮЧУК объяснил, что на предприятии «ситуация усугублена как экономическим кризисом, так и газовым». Он привел пример: «В прошлом 2008 году мы перечислили в бюджеты различных уровней 370 млн. грн, и из этих денег за 4-й квартал 2008 года – только 15 млн. грн.". По его словам, это вызвано экономическим кризисом и ценой на основные продукты предприятия.

С. ПАВЛЮЧУК также подчеркнул, что «проблема с газом для «Стирола» является самой основной, потому что это наше основное сырье». Так, концерн в ноябре 2008 г. потреблял примерно 240 тыс. кубометров в час газа, в декабре – 180 тыс. кубометров, с 1 января 2009 г. – 105 тыс. кубометров, а сейчас потребляет 22-28 тыс. кубометров в час природного газа.

«Сейчас природный газ мы потребляем лишь для того, чтобы не угробить то, что есть, просто не угробить. Фактически остановка для химиков производилась мгновенно, это катастрофа», - заявил руководитель концерна.

«Мы сейчас пытаемся запустить то, что можно запустить в этой ситуации, имея полное хранилище аммиака, пытаемся запустить производство аммиачной селитры. Это мы уже делаем безуспешно две недели, пока просвета нет», - заключил С. ПАВЛЮЧУК.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Стирол» основано в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, крупнейший в Украине производитель полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты. По состоянию на декабрь 2006 года, 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК "Стиролхиминвест" (г. Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.

В 2008 году «Стирол» увеличил на 47,2% реализацию продукции – до 5,3 млрд. грн.