Кужель назначена главой Госкомпредпринимательства

Александра КУЖЕЛЬ назначена председателем Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Об этом УНИАН сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Он уточнил, что соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета Министров.

Ранее занимавший эту должность Константин ВАЩЕНКО назначен советником премьер-министра, сообщил министр экономики.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила Александре КУЖЕЛЬ вернуться в органы исполнительной власти в декабре, когда они обе были участниками ток-шоу на одном из украинских телеканалов.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что А.КУЖЕЛЬ имеет очень большой опыт по защите малого и среднего бизнеса, который на сегодняшний день нуждается в большой защите.

«Я хочу ей сегодня сказать, что хочу ее вернуть в систему исполнительной власти», – сказала глава правительства.

Справка УНИАН. А.КУЖЕЛЬ – заслуженный экономист Украины. Народный депутат Украины 2-го созыва.

С апреля 1998 по январь 2000 г. возглавляла Государственный комитет Украины по вопросам развития предпринимательства, с января 2000 по апрель 2003 г. – Госкомитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

В 2003-2004 гг. была советником председателя Национального банка Украины.

С марта по декабрь 2007 г. А.КУЖЕЛЬ занимала должность заместителя министра регионального развития и строительства Украины. (в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА).

С 2005 года возглавляет аналитический центр "Академия".

В июне 2007 года А.КУЖЕЛЬ стала членом Партии регионов.