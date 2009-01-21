В России безработица выросла на 20%

В России за три с половиной месяца безработица выросла на 20% - до 1,5 млн. человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом сказал Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании с полномочными представителями Президента России в федеральных округах.

«По сравнению с данными на 1 октября 2008 года на середину января число вставших на учет людей, которые лишились работы, выросло приблизительно на 20 с небольшим процентов и составило 1,5 миллиона человек», - сказал Д.МЕДЕВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что есть и другие настораживающие моменты, в частности, рост задолженности в регионах по выплате зарплаты.

В тоже время, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что для противостояния этим отрицательным моментам были внесены изменения в Федеральный закон «О занятости населения», правительство РФ получило специальное право на разработку и реализацию мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда нашей страны. Кроме этого в 2010 году более 43 млрд. рублей (около 1,34 млрд. долл.). в форме субсидий будет выделено из федерального бюджета на их софинансирование.