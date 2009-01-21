ЕС выделит Грузии 500 млн. евро

Европейский Союз до 2010 года выделит Грузии помощь на общую сумму 500 млн. евро.

Совместное заявление об оказании финансовой помощи Грузии подписали 20 января в Тбилиси вице-премьер, государственный министр Грузии по евроинтеграции Георгий БАРАМИДЗЕ и еврокомиссар по внешним связям и европейской политике соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, сообщает ИА "Туран".

"Указанная сумма будет направлена в помощь беженцам и на восстановление инфраструктуры страны", - заявила журналистам Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

В госканцелярии Грузии 20 января было подписано совместное заявление об оказании финансовой помощи Грузии на 2008-2010 годах со стороны ЕС.

По словам вице-премьера, помощь со стороны ЕС включает вопросы упрощения визового режима, свободной торговли и помощи вынужденно перемещенных лицам. Г.БАРАМИДЗЕ подчеркнул, что речь идет об оказании помощи как беженцам после августовских событий, так и тем, которые покинули свои дома в 90-х гг.