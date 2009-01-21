Абонентов мобильной связи стало больше на 650 млн.

На протяжении прошлого года около 650 млн. человек стали абонентами мобильной связи, а общая мировая абонентская база уже превысила цифру в 4 млрд. пользователей.

Об этом говорится в комментарии президента и CEO шведской компании Ericsson Карла-Хенрика СВАНБЕРГА, поступившем в адрес УНИАН.

По мнению К.СВАНБЕРГА, 2008 год также стал годом прорыва в сфере сетей мобильного широкополосного доступа.

Он считает, что необходимость в общении является одной из базовых потребностей человека, связь играет ключевую роль в процессе развития полноценного, успешного сообщества, и компания «уверена в успехе долгосрочных перспектив индустрии».

«Несмотря на спад в мировой экономике, глобальные мобильные сети не будут столь подвержены его влиянию, так как большинство операторов имеют стабильное финансовое положение, объемы трафика продолжают расти и нагрузка на сети находится на должном уровне», – отметил К.СВАНБЕРГ.

В то же время, по его словам, сегодня «достаточно сложно более точно предсказать, насколько изменится потребительский спрос в сфере телекоммуникаций и какие шаги предпримут операторы связи».

«На сегодняшний день наш бизнес в области инфраструктуры кризис практически не затронул, однако неразумно полагать, что такая ситуация сохранится и на протяжении 2009 года», – сказал К.СВАНБЕРГ.

Справка УНИАН. Компания Ericsson является мировым лидером, предоставляющим технологии и услуги операторам средств связи. Компания предоставляет профессиональные услуги и управляет сетями операторов с общей абонентской базой 195 миллионов человек. Портфель продуктов компании включает в себя инфраструктурное оборудование для сетей мобильной и фиксированной связи, решения в сфере широкополосного доступа и мультимедиа для операторов, корпоративного сектора и разработчиков. СП Sony Ericsson предлагает абонентам новейшие персональные мобильные устройства с богатым набором функций.