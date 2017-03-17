Украина не брала на себя дополнительных обязательств для получения транша МВФ - Гройсман

Украина не брала на себя дополнительных обязательств для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл., который может быть выделен после заседания совета директоров МВФ 20 марта, поскольку транш предоставляется в соответствии с уже выполненными к марту 2017 года условиями.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Я слышу, что много истерии вокруг нашего сотрудничества с Международным валютным фондом… Но вы должны знать, что очередной транш выделяется тогда, когда предыдущие меры были выполнены. То есть фактически тот транш, который мы можем получить после заседания совета директоров Международного валютного фонда, которое произойдет 20 марта, - это маркер выполнения мер по состоянию на март 2017 года», - сказал он.

При этом Гройсман отметил, что дальнейшие шаги для продолжения сотрудничества с МВФ предусматривают в том числе пенсионную реформу, которая нужна в первую очередь самой Украине.

«Я обращаюсь ко всем украинским политикам. Уважаемые коллеги, не развивайте истерию по поводу самого меморандума. Там ничего нет такого. Это план заданий, который в первую очередь нужен Украине, будем его совместно обсуждать и работать над изменениями, которые принесут пользу украинским гражданам», - подчеркнул премьер.

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл. и рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. до конца 2016 года.

Украина выполнила ключевые условия для получения четвертого транша, включая принятие сбалансированного госбюджета на 2017 год и национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк», однако заседание Совета директоров по украинскому вопросу все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве, ключевыми рекомендациями в котором, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, будут проведение пенсионной реформы и внедрение оборота земель. Заседание Совета директоров МВФ по украинскому вопросу состоится 20 марта.