Гройсман хочет достичь роста экономики выше 3%, но блокада мешает ему

Торговая блокада оккупированных территорий вредит восстановлению экономики, уменьшает поступления в бюджет и вредит финансированию армии.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Мы в четвертом квартале 2016 года перешли к серьезному экономическому росту - 4,7%. Мы имели рост экономики в 2016 году 2,2%. Мы могли превысить показатели прогнозированного роста в 2017 году в 3%. Но для этого нужно всегда занимать государственническую позицию, а не наоборот подыгрывать нашему врагу, который хочет нас ослабить, ослабить экономически. Потому что от валового продукта зависит в том числе и финансирование армии, и, к большому сожалению, не все это понимают», - сказал он.

По словам премьера, перекрытие поставок украинских энергоресурсов с оккупированных территорий было ожидаемым, однако неожиданностью стало то, что впервые поставки прекратили активисты с украинской стороны.

«Я всегда говорил, что нам перекроют поставки наших энергоресурсов, с наших шахт, с наших территорий, из наших недр. Но я никогда не думал, что это произойдет украинскими руками. К большому сожалению, эта блокада была против украинского государства», - подчеркнул премьер.

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Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацитовой группы поставлялся на подконтрольную Украине территорию, что привело к дефициту этого вида топлива. 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере электроэнергетики, которые позволили снизить расходы антрацита на ТЭС и ТЭЦ и не допустить проблем с энергоснабжением.

Энергетическую блокаду АТО раскритиковали президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман. По оценкам объединения "Укрметаллургпром", потери металлургической и смежных отраслей по итогам года из-за блокады составят не менее 3,5 млрд долл.

Для урегулирования ситуации 1 марта Кабмин ввел порядок перемещения товаров через линию разграничения. Этим документом правительство разрешило перемещать через линию разграничения с зоной АТО только гуманитарные грузы, а также товары, которые необходимы для работы металлургии, горно-обогатительной, угольной отраслей и генерации электроэнергии.

14 марта Порошенко заявил, что ряд украинских предприятий в зоне АТО были незаконно конфискованы властями так называемых «ДНР» и «ЛНР». По словам президента, Украина не может иметь с этими активами никаких экономических связей до возобновления контроля над ними.

15 марта Совет нацбезопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения в зоне АТО.