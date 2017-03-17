"Нужно удешевлять кредиты для экономики": Гройсман просит НБУ ускорить снижение учетной ставки
Он отметил, что уже происходит снижение учетной ставки, но не так существенно, как бы правительству хотелось.
Национальный банк Украины должен предпринимать более серьезные шаги по удешевлению кредитов для украинской экономики.
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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
«Мы считаем, что Национальный банк Украины должен делать более серьезные и существенные шаги по удешевлению кредитов в экономику нашей страны. Мы неоднократно ставили этот вопрос перед Национальным банком», - сказал премьер.
Он отметил, что уже происходит снижение учетной ставки, но не так существенно, как бы правительству хотелось.
«Мы будем настаивать, чтобы эта работа была ускорена, и мы больше получали ресурсов в экономику нашей страны», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман призвал Национальный банк Украины проработать новые подходы к кредитованию экономики и увеличению объемов кредитования частного сектора.