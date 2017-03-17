"Нужно удешевлять кредиты для экономики": Гройсман просит НБУ ускорить снижение учетной ставки

Национальный банк Украины должен предпринимать более серьезные шаги по удешевлению кредитов для украинской экономики.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Мы считаем, что Национальный банк Украины должен делать более серьезные и существенные шаги по удешевлению кредитов в экономику нашей страны. Мы неоднократно ставили этот вопрос перед Национальным банком», - сказал премьер.

Он отметил, что уже происходит снижение учетной ставки, но не так существенно, как бы правительству хотелось.

«Мы будем настаивать, чтобы эта работа была ускорена, и мы больше получали ресурсов в экономику нашей страны», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман призвал Национальный банк Украины проработать новые подходы к кредитованию экономики и увеличению объемов кредитования частного сектора.