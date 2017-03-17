"Ощадбанк" досрочно погасил полмиллиарда гривень рефинансирования НБУ

Государственный "Ощадбанк" досрочно погасил задолженность по рефинансированию перед Национальным банком Украины на сумму 500 миллионов гривень.

Как сообщила пресс-служба банка, в целом с 2015 года финучреждение вернуло НБУ 17,862 миллиарда гривень, из которых около 15,5 миллиарда гривень - досрочно.

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Также банк сообщил, что для окончательного расчета с регулятором по кредитам рефинансирования осталось выплатить около 2 миллиардов гривень.

"Планируем рассчитаться окончательно в течение 2017 года", – отметил глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

По информации финучреждения, за январь-февраль 2017 года "Ощадбанк" получил прибыль в размере 97,7 миллиона гривень, что на 19,2 миллиона гривень больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.