Тимошенко: Украине не грозит дефолт

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украине не грозит дефолт.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила вчера в прямом эфире телеканала «1+1».

«Украине дефолт не грозит», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что внешний долг Украины составляет 11% от ВВП, тогда как в других странах этот показатель достигает 70-80% от объема внутреннего валового продукта. «Япония, например, имеет государственный долг 110% от ВВП», - прибавила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, прогноз возможного дефолта является следствием нагнетания «истерических настроений» в связи с мировым финансово-экономическим кризисом.

Премьер отметила, что правительство Украины не поддается панике. «Напротив, мы спокойно работаем, и если бы не эти конкуренции на президентские гонки, когда и ЯНУКОВИЧ, и Президент страны фактически уничтожают сегодня авторитет правительства и его работу, то мы бы вообще работали четко и согласованно», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, газета «Дело» (№2 от 21 января 2009 года) со ссылкой на вывод экспертов ООН, сделанный в докладе «Мировое экономическое положение и перспективы на 2009 год», сообщила, что Украина возглавила список стран относительно которых экономисты Организации Объединенных Наций прогнозируют вероятность дефолта в 2009 году.

Согласно данным доклада, особенно негативно обстоят дела в Украине. Страна катастрофически теряет доверие инвесторов. Украина вышла в мировые лидеры по падению промышленного производства, по росту инфляции, обесцениванию национальной валюты и падению фондового индекса. По данным экономистов ООН, рост экономики в стране снизится до 2,1%, безработица увеличится в 2 раза – до 6%, а инфляция останется на уровне 2008 года.

О вероятности дефолта Украины в 2009 году свидетельствует и резкий рост доходности украинских государственных облигаций. Как отмечается в докладе, доходность этих ценных бумаг, общий объем которых составляет 105 млрд. долларов, за последние четыре месяца возросла до 30%. Для сравнения: еще за месяц до дефолта 1998 года средняя процентная ставка по облигациям России была более чем в 2 раза ниже (10,8%).