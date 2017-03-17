Экономика Украины в 2016 году выросла на 2,2% - Минфин

Рост реального ВВП Украины в 2016 году составил 2,2%, сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе публичного отчета по показателям госбюджета за 2016 год.

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"На сегодня мы уже можем говорить о 2,2% роста реального ВВП в 2016 году", - сказала Маркарова.

По ее словам, номинальный ВВП по итогам года составил 2,396 триллиона гривень.

Также Маркарова напомнила, что инфляция в 2016 году снизилась до 12,4%, что практически соответствует прогнозам Минфина.

"Представляя отчет за 2016 год, рада сказать, что нам удалось вернуться к росту, и это главное достижение наряду с выполнением или даже перевыполнением по ряду статей", - сказала замминистра.

Ключевым фактором роста бюджетных доходов она назвала изменения налогового законодательства, включая увеличение ставок акцизного налога и установление единой базовой ставки налога на доходы физлиц в размере 18%.

Также Маркарова отметила, что в 2016 году на оборону и безопасность государства было направлено 121,3 миллиарда гривень, что на 25,5 миллиарда гривень, или в 1,3 раза, больше по сравнению 2015 годом.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в 2016 году составил 70 миллиардов гривень, что в 1,6 раза превышает показатель дефицита за предыдущий год на уровне 45 миллиарда гривень, однако ниже установленного предельного объема на уровне 83,694 миллиарда гривень.

Рост реального ВВП Украины по итогам 2016 года, по оценкам Национального банка Украины, составил 2,2%.

По данным Госстата, ВВП Украины в четвертом квартале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,7%, по сравнению с предыдущим кварталом - на 1,9%. Годовые данные пока не обнародованы.