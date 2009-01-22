США подготовили новый план стимулирования экономики

Палата представителей Конгресса США поддержала в среду план по стимулированию национальной экономики в размере 825 млрд. долл., предложенный ранее демократами, передает Рейтер.

Обнародованный на прошлой неделе план по поддержке экономики США включает расходы из федерального бюджета в размере 550 млрд. долл., а также снижение налогов для американцев и бизнеса на сумму в 275 млрд. долл.

По словам президента США Барака ОБАМЫ, "этот план является значительным первоначальным взносом для преодоления наших наиболее безотлагательных вызовов".

Комитет по ассигнованиям палаты представителей американского Конгресса проголосовал 35 голосами против 22 за принятие плана по выведению национальной экономики страны из рецессии. В 2008 году США приняли 700-миллиардную государственную программу по освобождению от проблемных активов (TARP - Troubled Asset Relief Program). Половина этих средств уже израсходована, главным образом, на поддержку финансового сектора, серьезно пострадавшего в результате ипотечного кризиса.

Ранее Б.ОБАМА, вступивший в должность президента США 20 января, попросил бывшего главу Белого дома Джорджа БУША направить в Конгресс запрос о выделении оставшихся 350 млрд. долл. из программы TARP.

Фактически экономика США находится в состоянии рецессии с декабря 2007 года, и многие эксперты полагают, что ситуация еще больше ухудшилась после краха инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре, что привело к дефициту средств на рынке кредитования.