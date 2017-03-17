Дефицит внешней торговли товарами в Украине сократился в 3,6 раза

Дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе 2017 года составил 86,7 миллиона долларов против 308,7 миллиона долларов дефицита за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в январе 2017 года к январю 2016 года вырос на 48,1% – до 3,026 миллиарда долларов, импорт – на 32,4%, до 3,112 миллиарда долларов.

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Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,97 (в январе 2016 года – 0,87). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 184 стран мира.

По информации Госстата, в январе 2017 года объем экспорта товаров в страны Европейского Союза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 25,6% – до 1,194 миллиарда долларов и составил 39,5% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС в январе вырос на 5,2% по сравнению с январем 2016 года – до 1,210 миллиарда долларов и составил 38,9% в общем объеме импорта.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине в 2016 году составил 2,886 миллиарда долларов против 610,7 миллиона долларов профицита за 2015 год.