Межбанк: торги по доллару открылись снижением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,8300/7,9450 грн. за 1 доллар.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились до 0,2360/0,2420 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1845/10,3400.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,3010/12 (среда - 1,2866/68).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,8500.