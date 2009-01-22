Межбанк: торги по доллару открылись снижением котировок
10:37, 22 января 2009Финансы
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По евро - ушли вверх
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,8300/7,9450 грн. за 1 доллар.
Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились до 0,2360/0,2420 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1845/10,3400.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли - 1,3010/12 (среда - 1,2866/68).
В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,8500.
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