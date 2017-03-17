Минфин в этом году не планирует докапитализацию "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка"

Министерство финансов Украины в текущем году не планирует докапитализацию государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе публичного отчета о показателях госбюджета за 2016 год.

Читайте такжеКабмин "влил" в два госбанка 10 миллиардов гривень

"Мы не ожидаем докапитализации "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в этом году", - сказала Маркарова, отмечая, что докапитализация этих финучреждений по результатам проведенного Национальным банком стресс-тестирования и переоценки кредитных рисков в рамках новых правил регулятора уже завершена.

По ее словам, возможно, что дополнительный капитал понадобится национализированному в декабре прошлого года "ПриватБанку", сумма которого станет известна после завершения аудита в этом финучреждении.

Также Маркарова отметила, что Минфин в этом году не ожидает существенных объемов кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц, поскольку наибольшая нагрузка на фонд была в прошлые годы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в марте текущего года докапитализировал государственные "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" на 4,7 миллиарда гривень и 5,4 миллиарда гривень соответственно путем выпуска 15-летних облигаций внутреннего госзайма в обмен на акции банков.

Ранее, в начале февраля, Кабмин уже проводил докапитализацию "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" на 3,5 миллиарда гривень и 3 миллиарда гривень соответственно.

18 декабря 2016 года Кабмин принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (г. Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень – в январе текущего года.