Курс в банках Киева: доллар - 7,76/8,16 грн.

Сегодня курс покупки-продажи доллара в коммерческих банках столицы составляет в среднем 7,76/8,16 грн., евро – 10,02/10,67 грн.

Согласно информации, размещенной на официальных сайтах коммерческих банков, на сегодня установлены следующие курсы гривни к доллару и евро:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,90/8,25 грн., евро – 10,00/10,70 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,70/8,05 грн., евро – 9,90/10,50 грн.;

«OTP Банк»: доллар США – 7,70/8,20 грн., евро – 9,94/10,74 грн.;

«Хрещатик» (главный офис): доллар США – 7,65/8,05 грн., евро – 9,90/10,50 грн.;

«Ощадбанк»: доллар США – 8,05/8,35 грн., евро – 10,40/11,00 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,70/806 грн., евро – 10,00/10,60 грн.;

Официальный курс гривни по отношению к доллару на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн./долл. США, относительно евро понизился до 9,9407 грн.