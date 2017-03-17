Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,90 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2690,9264 (17 марта – 2697,9001)

100 EUR – 2889,2477 (17 марта – 2893,7676)

10 RUR – 4,6448 (17 марта – 4,6321)

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Как сообщал УНИАН, 17 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,92 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8852/28,9255 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,9093 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 554 сделки на сумму 291,6 миллиона долларов.