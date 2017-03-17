Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,90 за доллар
Официальный курс НБУ на 20 марта: 100 USD – 2690,9264 гривни; 100 EUR – 2889,2477 гривни; 10 RUR – 4,6448 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2690,9264 (17 марта – 2697,9001)
100 EUR – 2889,2477 (17 марта – 2893,7676)
10 RUR – 4,6448 (17 марта – 4,6321)
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Как сообщал УНИАН, 17 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,88/26,92 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8852/28,9255 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,9093 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 554 сделки на сумму 291,6 миллиона долларов.