Минфин пока не может провести конкурс на должность главы ГФС – Маркарова

Министерство финансов Украины пока не может провести конкурс на должность главы Государственной фискальной службы, однако допускает увольнение находящегося под следствием Романа Насирова в случае официального подтверждения наличия у него иностранного гражданства.

Об этом УНИАН сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.

"Пока человек отстранен, а не уволен, естественно, никаких конкурсов не может быть. Как долго это будет, не известно", – сказала Маркарова.

Читайте такжеНасиров уверяет, что никогда не собирался бежать из Украины

При этом, ссылаясь на информацию антикоррупционных органов, она предположила, что обвинительный акт в отношении Насирова может быть направлен в суд через два месяца.

Также Маркарова допустила, что Кабмин может воспользоваться своим правом по закону о госслужбе и досрочно уволить Насирова в связи с наличием у него иностранного гражданства, но при этом отметила, что пока этот факт не подтвержден официально. "Как только будут доказательства – тогда", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро вручили главе ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО, нанеся ущерб государству на сумму почти 2 миллиарда гривень.

7 марта Соломенский суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней – до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривень. 16 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что жена Насирова внесла за него залог в размере 100 миллионов гривень, и поздно вечером Насирова освободили из СИЗО. Сегодня, 17 марта, Насиров сообщил, что никогда не собирался бежать из Украины или скрываться.

По информации САП, Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии, что сам глава ГФС опровергает. Сегодня, 17 марта, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что пока не располагает информацией, поступили ли в СБУ сведения о двойном гражданстве Насирова.

Минфин отстранил Насирова от исполнения должностных обязанностей главы ГФС, в настоящее время эти обязанности исполняет его заместитель Мирослав Продан.