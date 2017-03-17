Минфин пока не может провести конкурс на должность главы ГФС – Маркарова
Замминистра финансов отметила, что пока Насиров отстранен, а не уволен, потому никаких конкурсов на замещение его должности не может быть.
Министерство финансов Украины пока не может провести конкурс на должность главы Государственной фискальной службы, однако допускает увольнение находящегося под следствием Романа Насирова в случае официального подтверждения наличия у него иностранного гражданства.
Об этом УНИАН сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова.
"Пока человек отстранен, а не уволен, естественно, никаких конкурсов не может быть. Как долго это будет, не известно", – сказала Маркарова.
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При этом, ссылаясь на информацию антикоррупционных органов, она предположила, что обвинительный акт в отношении Насирова может быть направлен в суд через два месяца.
Также Маркарова допустила, что Кабмин может воспользоваться своим правом по закону о госслужбе и досрочно уволить Насирова в связи с наличием у него иностранного гражданства, но при этом отметила, что пока этот факт не подтвержден официально. "Как только будут доказательства – тогда", – добавила она.
Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро вручили главе ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем ООО, нанеся ущерб государству на сумму почти 2 миллиарда гривень.
7 марта Соломенский суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней – до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривень. 16 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что жена Насирова внесла за него залог в размере 100 миллионов гривень, и поздно вечером Насирова освободили из СИЗО. Сегодня, 17 марта, Насиров сообщил, что никогда не собирался бежать из Украины или скрываться.
По информации САП, Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии, что сам глава ГФС опровергает. Сегодня, 17 марта, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что пока не располагает информацией, поступили ли в СБУ сведения о двойном гражданстве Насирова.
Минфин отстранил Насирова от исполнения должностных обязанностей главы ГФС, в настоящее время эти обязанности исполняет его заместитель Мирослав Продан.