Дефицит бюджета в 2016 был в рамках программы МВФ - Минфин

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2016 года составил 2,9% ВВП, что соответствует установленному в программе с Международным валютным фондом предельному уровню.

Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова в ходе публичного отчета по показателям госбюджета за 2016 год.

"Дефицит в рамках, предусмотренных в программе с МВФ, – 2,9%", – сказала Маркарова.

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Согласно презентации Минфина, доходы госбюджета за 2016 год на 2,4% ниже, а расходы на 3,3% выше откорректированного в течение года планового показателя.

При этом в министерстве напомнили, что в прошлом году госбюджет, в отличие от предыдущего года, не получал поступлений в форме импортного сбора (в 2015 году – 25,2 миллиарда гривень), ренты за транзит природного газа (в 2015 году – 3,4 миллиарда гривень), целевой надбавки к тарифу на природный газ (в 2015 году – 2,7 миллиарда гривень) и поступлений от продажи 3G-лицензий (в 2015 году – 8,8 миллиарда гривень).

Также практически отсутствовали запланированные на уровне 7,7 миллиарда гривень поступления от спецконфискации, а перечисления прибыли от Национального банка сократились в 1,6 раза – до 38,2 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета в 2016 году составил 70 миллиардов гривень, что в 1,6 раза превышает показатель дефицита за предыдущий год на уровне 45 миллиардов гривень, однако ниже установленного предельного объема на уровне 83,694 миллиарда гривень.