Журналист прогнозирует создание Гонтаревой аудиторской компании

Журналист и блогер Александр Дубинский утверждает, что Валерия Гонатрева после ухода с должности главы НБУ создаст аудиторскую компанию - конкурента "большой четверки".

Такое утверждение Дубинский сделал после заявления Гонтаревой на ежегодной конференции инвесткомпании «Драгон Капитал» в Киеве о переоценке объемов кредитов, выданных ПриватБанком.

«Обратили внимание, как со временем меняется позиция Гонтаревой о размере инсайдерского кредитного портфеля в Приватбанке? На момент национализации лучший банкир Восточной Европы оценивала размер кредитов, выданных акционерами ПБ акционерам ПБ - в 97% портфеля. Сейчас оценка изменилась, и составляет все 100%», - отметил Дубинский.

«Все 100% были операции со связанными лицами, даже 3% не нашли», - заявила Гонтарева.

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«Такая точность и очевидный профессионализм в оценке говорит только об одном, на горизонте замаячил реальный конкурент аудиторским компаниям "большой четвёрки" в лице Валерии Алексеевны. И вполне вероятно, когда она закончит свою замечательную карьеру в Нацбанке, то сможет забрать оттуда своих не менее талантливых сотрудников, и создать свою аудиторскую компанию. Даже вижу эту вывеску где-то в Вашингтоне. Аудит с большой буквы Г», - написал Дубинский на своей странице в социальной сети Facebook.

«Большой четвёркой» называют четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги - PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG.