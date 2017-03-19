Министры G20 отказались от обещания защищать свободную торговлю

Министры финансов стран "Большой двадцатки" на ежегодной встрече не смогли договориться о защите свободной торговли и борьбе с протекционизмом после того, как США отказались подписывать документ, как сообщает ВВС.

В коммюнике, опубликованном по итогам встречи в немецком городе Баден-Баден, не было слов о том, что страны берут на себя обязательства по борьбе с протекционизмом.

Еще в прошлом году представители G20 обещали "противостоять всем формам протекционизма".

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Проблема протекционизма обострилась с приходом к власти в США новой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом, который заявил о необходимости уменьшить торговый дефицит страны.

Из-за него США уже вышли из Транстихоокеанского партнерства (ТТП).

На встрече в Баден-Бадене министры также отказались от обещания бороться с глобальным потеплением. Ранее Дональд Трамп называл изменения климата выдумкой.

Министр финансов Франции Мишель Сапен заявил, что ему жаль, что страны не смогли договориться относительно двух приоритетных для современного мира вещей.

Его коллега из Германии Вольфганг Шойбле заявил, что невозможно заставить партнеров включить в документ заявления, которые им не нравились.

Директор Международного валютного фонда Кристин Лагард после саммита министров финансов G20 заявила, что мировой экономический рост ускоряется, но ошибочная политика может остановить этот процесс.