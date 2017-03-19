Песков рассказал о трудностях в экономике РФ из-за аннексии Крыма
Песков рассказал, как Россия расплачивается за аннексию Крыма.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последствия оккупации Крыма Россией привнесли множество трудностей в экономику страны, передает РБК.
Последовавшие за аннексией Крыма международные события и поведение ряда стран Европы и США стали источником многих трудностей в экономике России, отметил он.
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По словам Пескова, эти трудности коснулись всей страны, всех регионов. Однако Песков призвал не преувеличивать цену, которую придется заплатить за оккупацию полуострова всем россиянам. Он считает ее "посильной".
"Очевидно, что те события международные и то поведение ряда стран на Западе, и в Европе, и в США, которые последовали за "воссоединением" Крыма с Россией, они привнесли с собой много трудностей для нашей экономики. И это касается уже не Москвы, не Санкт-Петербурга, не Калининграда, а всей страны, всех регионов", — сказал пресс-секретарь Путина.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.