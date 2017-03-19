Песков рассказал о трудностях в экономике РФ из-за аннексии Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что последствия оккупации Крыма Россией привнесли множество трудностей в экономику страны, передает РБК.

Последовавшие за аннексией Крыма международные события и поведение ряда стран Европы и США стали источником многих трудностей в экономике России, отметил он.

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По словам Пескова, эти трудности коснулись всей страны, всех регионов. Однако Песков призвал не преувеличивать цену, которую придется заплатить за оккупацию полуострова всем россиянам. Он считает ее "посильной".

​"Очевидно, что те события международные и то поведение ряда стран на Западе, и в Европе, и в США, которые последовали за "воссоединением" Крыма с Россией, они привнесли с собой много трудностей для нашей экономики. И это касается уже не Москвы, не Санкт-Петербурга, не Калининграда, а всей страны, всех регионов", — сказал пресс-секретарь Путина.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.