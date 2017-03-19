В Минфине озвучили, какие потери налогов ожидают из-за блокады ОРДЛО - СМИ

По расчетам Министерства финансов, потеря 40 предприятий ОРДЛО в результате запрета на перемещение товаров через линию разграничения на Донбассе лишит украинский бюджет около 2 млрд грн налоговых поступлений, пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Самаева со ссылкой на источник в министерстве.

Автор указывает, что по оценкам Укрметалургпрома, прекращение торговли с металлургическими предприятиями на оккупированных территориях приведет к потере бюджетом 1,6 млрд грн налогов.

"Источник ZN.UA в Министерстве финансов сообщил, что, по их подсчетам, потеря 40 предприятий ОРДЛО обойдется бюджету в сумму около 2 млрд грн налоговых поступлений. И эта цифра больше похожа на правду, чем озвученные Гройсманом 32 млрд", - говорится в статье.

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По словам Самаевой, опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что предприятия, которые до последнего времени работали в ОРДЛО под украинской регистрацией – это экспортеры, которые не платили НДС, что образует большую часть налоговых поступлений.

То же самое в связи с официальной убыточностью касается и налога на прибыль. "То есть прямые налоговые потери вряд ли будут слишком уж значимые. Гораздо хуже, конечно, со взносами в Пенсионный фонд и налогом на доходы физлиц, ведь зарплаты на крупных предприятиях с немалыми штатами платились в основном официально", - заключает она.

Как сообщал УНИАН, 15 марта СНБО принял решение о прекращении грузовых перевозок на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей.