МВФ перенес рассмотрение вопроса о выделении Украине транша на неопределенный срок

Ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд перенес на неопределенный срок заседание по поводу выделения нашей стране очередного транша в размере 1 млрд долл.

Согласно информации на сайте фонда, по состоянию на утро 19 марта украинский вопрос отсутствует в повестке дня заседаний совета директоров МВФ.

По данным МВФ, 20 марта фонд намерен рассмотреть вопрос Катара. Следующее заседание состоится в среду, 22 марта, и будет посвящено вопросу Сент-Люсии. А потом в пятницу, 24 марта, МВФ проведет консультации относительно Наура, Израиля и Доминиканской Республики.

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Никакой информации о причинах исчезновения вопроса Украины с повестки дня на сайте фонда нет.

Согласно информации в блоге пресс-секретаря комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики в Facebook, до конца следующей недели в Украине находится техническая миссия МВФ по приглашению Министерства финансов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вопрос о выделении очередного транша Украине по программе помощи МВФ будет обсуждаться на заседании совета директоров фонда 20 марта.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 16 марта заявил, что ожидает получения очередного транша МВФ на следующей неделе. "В следующий понедельник (20 марта - УНИАН.) состоится встреча директоров МВФ. Я думаю, на следующей неделе мы уже получим транш МВФ", - отметил Данилюк.