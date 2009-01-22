Интервенций НБУ на I квартал будет недостаточно

Интервенций на межбанке в сумме 4,5 млрд. долл., запланированных Национальным банком Украины на первый квартал, в случае роста спекуляций для удержания курса гривны может быть недостаточно, считает управляющий активами «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.

«Регулятор анонсирует 4,5 млрд. долл., из которых 1,8 млрд. скорее всего, будут проданы «Нафтогазу», а сумма, доступная для интервенций, составит 2,7 млрд. долл. Даже с учетом падения импорта и реструктуризации части внешних кредитов, этой суммы не хватит для удовлетворения спроса в случае роста спекуляций» - отметил эксперт.

При этом О.НЕПЛЯХ сообщил, что на помощь НБУ в данном случае придет дефицит гривны, в случае, если регулятор не начнет выкупа ОВГЗ для наполнения бюджета.

«Нехватка гривны не даст возможности направить свободную ликвидность на валютный рынок, и будет способствовать возникновению дополнительного предложения доллара» - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 7,8300/7,9450, к 11:00 сузился спрэд 7,8400/7,9200, а к 12:00 снизились 7,8300/7,8600.