Минфин объяснил, почему МВФ перенес заседание по траншу для Украины

Совет директоров МВФ перенес на короткий срок запланированное на понедельник, 20 марта, рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра Программы расширенного финансирования для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

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"Перенос сроков проведения заседания вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов относительно экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на блокаду, и захватом украинских предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной документов, выданных на этих территориях", - говорится в сообщении.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что уточнение этих расчетов важно для обеих сторон для максимальной эффективности программы. "Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в кратчайшие сроки", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что ключевой кредитор Украины - Международный валютный фонд перенес на неопределенный срок заседание по поводу выделения нашей стране очередного транша в размере 1 млрд долл.