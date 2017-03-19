Нацбанк отреагировал на перенос заседания МВФ по украинскому траншу

Национальный банк Украины намерен в понедельник, 20 марта, провести внеочередное заседание комитета по монетарной политике для обновления макроэкономических прогнозов с учетом эффекта введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, что будет способствовать ускорению выделения Международным валютным фондом очередного транша.

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Об этом сообщается на странице Нацбанка в сети Facebook.

«Национальный банк планирует обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады ОРДЛО. С этой целью в понедельник, 20 марта 2017 года, состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ», - говорится в сообщении.

Ранее Минфин сообщил, что перенос заседание ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда по поводу выделении нашей стране очередного транша в размере 1 млрд долл. вызван потребностью в уточнении макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.