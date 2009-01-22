Нидерландская компания купит Одесский завод шампанских вин

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение частной компании с ограниченной ответственностью «Ротаруис Холдинг Б.В.» (Нидерланды), которая осуществляет инвестиционную деятельность, на приобретение в собственность акций ЗАО «Одесский завод шампанских вин» (г. Одесса).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Сообщается, что данное приобретение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Справка УНИАН. ЗАО «Одесский завод шампанских вин» входит в концерн «Оверлайн». Предприятие закончило 2007 год с прибылью 5,8 млн. грн., увеличив чистый доход на 31% - до 95,582 млн. грн., по сравнению с 2006 годом.

Завод производит 33 вида продукции под торговыми марками "Одесса" и L`Odessika.