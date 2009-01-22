«Укргазбанк» намерен удвоить уставный капитал

«Укргазбанк» в 2009 году намерен увеличить уставный капитал на 98,1% - до 1,387 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном в четверг.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на заместителя председателя правления «Укргазбанка» Елену ДМИТРИЕВУ, в текущем году банк намерен увеличить уставный капитал на 687 млн. грн., в том числе, на 500 млн. грн. за счет дополнительной эмиссии и на 187 млн. грн. за счет капитализации чистой прибыли 2008 года.

По данным пресс-службы, в конце 2008 года «Укргазбанк» завершил процедуру увеличения уставного капитала на 16,7%, или на 100 млн. грн., - до 700 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году.

Активы банка на 1 октября составили 12,175 млрд. грн., обязательства – 12,362 млн. грн., собственный капитал – 1,208 млрд. грн., уставный капитал – 600 млн. грн.

Чистая прибыль «Укргазбанка» по итогам января-сентября 2008 года, по сравнению с январем-сентябрем 2007 года (58,672 млн. грн.), увеличилась более, чем в два раза - до 127,665 млн. грн.

По данным банка, на конец июня 2008 года пакетами акций в размере более 10% владели ООО "Финансово-инвестиционный альянс" - 33,0063% и ООО "Компания "Укргазинвестплюс" - 18,0005%.

По данным международного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" контролируется депутатом Верховной Рады Василием ГОРБАЛЕМ (39%) и депутатом Киевсовета Алексеем ОМЕЛЬЯНЕНКО (29%).