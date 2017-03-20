Все банки с российским госкапиталом в Украине ведут переговоры о продаже - НБУ

Национальный банк Украины заявляет, что все украинские банки с российским государственным капиталом в Украине ведут переговоры о продаже. Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в эфире телеканала "Интер".

"Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры о потенциально возможной продаже", - заявила Рожкова.

По ее словам, НБУ считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины, потому что "в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя".

Также Рожкова отметила, что возможная продажа банков не повлияет на их клиентов.

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Она добавила, что подпавшие под санкции банки являются ликвидными и могут выполнять свои обязательства перед клиентами.

Как сообщалось, 16 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к пяти банкам с российским капиталом.