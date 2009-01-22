БЮТ собрал 150 подписей для внеочередного заседания ВР

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракция БЮТ в Верховной Раде собрала 150 подписей депутатов для проведения внеочередного заседания парламента 26 или 27 января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Я сегодня буду консультироваться с председателем Верховной Рады и в понедельник или вторник буду просить его созвать внеочередную сессию Верховной Рады», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что на внеочередном заседании парламента планируется рассмотреть вопросы отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы Национального банка.

«Кроме этого, мы хотим рассмотреть вопрос отстранения господина ШАПОВАЛОВА (заместитель главы НБУ – УНИАН), который является правой рукой господина СТЕЛЬМАХА во всех этих коррупционных сделках, и возложения обязанностей на одного из достойных замов руководителя банка, которого определит Верховная Рада, проанализировав кадровый состав правления Национального банка», - сообщила она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что если не удастся созвать внеочередное заседание Верховной Рады, то «вся эта чехарда с гривней будет продолжаться и дальше».