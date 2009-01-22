Эксперт: НБУ достиг краткосрочной цели

Курс купли-продажи валюты подошел достаточно близко к официальному обменному курсу, и разница между ними составила всего лишь 2%, что было одной из краткосрочных целей Национального банка. Так прокомментировали ситуацию эксперты ИНГ-Банка.

В банке напоминают, что вчера валютный рынок закрылся очередным ростом обменного курса на 1,0% - до 7,86/долл. США. Интервенция НБУ снова стала главным фактором укрепления гривни. В то же время, как отмечают в банке, прозрачность действий НБУ на валютном рынке продолжала увеличиваться и 21 января достигла очередного пика, когда руководитель группы советников главы НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ заявил (причем, до выхода НБУ на рынок с интервенцией) о том, что в среду Национальный банк может продать 70-80 млн. долл. США. Позднее было заявлено, что НБУ 21 января продал 63 млн. долл. США из своих резервов. По словам В. ЛИТВИЦКОГО, рыночный обменный курс уже приблизился вплотную к официальному курсу (7,70/долл. США) и разница между ними менее 2%.

Следует напомнить, что упразднение отличных обменных курсов было одним из требований МВФ, когда Украина начала переговоры с фондом о получении стабилизационного кредита.

В банке подчеркивают, что 21 января в Украину прибыла миссия МВФ, главной задачей которой был мониторинг выполнения условий получения стабилизационного кредита и проверка готовности Украины к получению в скором времени очередного транша. Украина не выполнила одно из требований МВФ, касающееся принятия в этом году бездефицитного бюджета. При этом эксперты отмечают, что внезапное изменение НБУ своей политики в сторону большей предсказуемости произошло за несколько недель до прибытия миссии МВФ в Украину. «Мы полагаем, что возможность существования такой взаимосвязи уже очень скоро будет проверена рынком, после того как визит миссии МВФ в Украину завершится 4-5 февраля и будет предоставлен очередной транш по кредиту МВФ (1,9 млрд. долл. США), запланированный на 15 февраля. Таким образом, если динамика обменного курса резко не изменится в противоположную сторону, уже в течение 7-10 дней после предоставления очередного транша, проводимая в настоящее время политика НБУ по поддержке гривни докажет свою эффективность и стабильность по крайней мере в среднесрочной перспективе. В этом случае мы можем ожидать стабилизации обменного курса в течение 1-2 месяцев. Сегодня мы не ожидаем никаких существенных изменений обменного курса, так как НБУ уже заявил о своем намерении продавать сегодня доллары США по курсу 7,81/долл. США (прирост на 0,5% за день). Таким образом, мы полагаем, что рыночный обменный курс будет полностью следовать курсу, предложенному НБУ», - подчеркивают в банке.

По мнению экспертов, хотя нерешенный газовый вопрос и был главным фактором девальвации гривни в начале месяца, не предполагается, что достигнутые газовые соглашения окажут незамедлительный эффект на валютный рынок. Прежде всего, рынок еще не оценил влияние новой цены на газ на работу украинской экономики, важным будет то, что химический сектор может временно приостановить производство, сокращая экспортные поступления и предложение иностранной валюты на валютном рынке. Вторым важным фактором для валютного рынка станет объем и условия выхода Нафтогаза на рынок, когда он будет платить за импорт российского газа. Стабильность обменного курса на рынке будет зависеть от того, будет ли Нафтогаз покупать иностранную валюту непосредственно у НБУ, или на рынке. В случае, если НБУ будет готов продать Нафтогазу иностранную валюту в обход рынка, валютный рынок может напрямую не ощутить данного влияния. Однако, поскольку Украина продолжает использовать газ из своих подземных хранилищ, возможно, деятельность Нафтогаза существенно не повлияет на стабильность валютного рынка, по крайней мере, до конца февраля.