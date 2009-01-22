Флетчер обманул украинцев минимум на 500 млн. грн.

Организатор тренингов «Секреты миллионеров» Роберт ФЛЕТЧЕР обманул украинских граждан по меньшей мере на 500 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности Министерства внутренних дел Украины.

Также, по данным работников правоохранительных органов, в соответствии с учетными документами, изъятыми в ходе обыска офисных помещений общества с ограниченной ответственностью «Глобальная система тренингов», основателем и руководителем которого является Р.ФЛЕТЧЕР, потерпевшими в результате противоправной деятельности этой структуры является 1 тыс. 783 человека.

Пока в Главное следственное управление МВД Украины поступило 84 заявления граждан о привлечении Р.ФЛЕТЧЕРА к уголовной ответственности. 18 человек следствием признаны потерпевшими и допрошены. Заявления о совершении преступлений Р.ФЛЕТЧЕРОМ поступили из Винницкой, Донецкой, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей и Севастополя. Наибольшее количество соответствующих заявлений поступили из Киева. В частности, в ГСУ МВД Украины обратились 37 жителей столицы с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности Р.ФЛЕТЧЕРА.

Досудебное следствие по этому делу продолжается. В то же время МВД Украины призывает граждан, пострадавших от мошеннической деятельности Р.ФЛЕТЧЕРА, не медлить с представлением соответствующих заявлений.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением МВД Украины в городе Киеве 22 ноября 2008 года возбуждено уголовное дело в отношении гражданина США Р.ФЛЕТЧЕРА по признакам преступления, предусмотренного ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что осенью 2006 года Р.ФЛЕТЧЕР создал общество с ограниченной ответственностью «Глобальная система тренингов», в котором он выступил соучредителем. Деятельность общества сводилась к проведению тренингов, во время которых Р.ФЛЕТЧЕР, выдававшего себя за успешного миллионера, рассказывал о различных инвестиционных проектах, за счет которых возможно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано - тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых и получались средства.