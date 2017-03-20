Беспрецедентная помощь: Всемирный банк выделил на развитие Африки $57 миллиардов

Всемирный банк одобрил пакет финансирования для африканских стран южнее Сахары в размере 57 миллиардов долларов, сообщает Прайм.

"Речь идет о беспрецедентной возможности изменить траекторию развития стран региона", - цитирует пресс-служба слова президента группы Всемирного банка Джим Ён Кима.

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Он отметил, что новые кредитные линии региону направлены на помощь в развитии образования, базового медицинского обслуживания и снабжения населения питьевой водой. Джим Ён Ким подчеркнул, что помимо этого программы банка окажут помощь сельскому хозяйству, инфраструктуре и институциональным реформам в ряде африканских государств.

Из общей суммы в 57 миллиардов долларов порядка 45 миллиардов будут выделены посредством Международной ассоциации развития - подразделение Всемирного банка, которое помогает беднейшим странам мира.

8 миллиардов долларов направят на инвестиции в частный сектор экономики со стороны другой части группы Всемирного банка - Международной финансовой корпорации. Третье подразделение - Международный банк реконструкции и развития, выделит еще 4 миллиарда долларов.

Всего ожидается, что финансирование затронет почти 450 различных проектов.