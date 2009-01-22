Межбанк: доллар движется вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,8300/7,9450, к 11:00 сузился спрэд –7,8400/7,9200, а к 12:00 цены снизились до 7,8300/7,8600. К закрытию ценовые уровни повысились до 7,8400/7,8650.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:20 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,6900/7,8100.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2360/0,2420, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2365/0,2410, а к 12:00 установились на следующих значениях – 0,2375/0,2400. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,6250 (-0,2450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2945/1,3080. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1845/10,3400, к 11:00 цены установились на уровне 10,2290/10,3395, а к 12:00 ушли вниз – 10,2025/10,2715. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 10,1890/10,2275.