Президент не исключает увеличения затрат на оборону

Российская военная агрессия является главной угрозой для развития Украины, в связи с чем может возникнуть необходимость повышения суммарных затрат на оборону до уровня более 5% ВВП.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве.

"Российская военная агрессия, и не только с оккупированных территорий, является главной угрозой развития Украины… Сейчас непосредственно на оборону тратится 3,2% ВВП, а если взять суммарно все затраты на оборонный сектор - это около 5% ВВП. Возможно, эту цифру придется увеличить", - сказал президент.

По информации Министерства финансов Украины, в 2016 году на оборону и безопасность государства было направлено 121,3 миллиарда гривень, что на 25,5 миллиарда гривень, или в 1,3 раза, больше по сравнению 2015 годом.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 февраля ввел в действие секретное решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об основных показателях государственного оборонного заказа на 2017-2019 годы.

По информации СНБО, среди приоритетов в государственном оборонном заказе на 2017 год указаны разработка и производство новых образцов вооружения и военной техники, развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса, увеличение объема государственных гарантий по кредитам и упрощение механизма их получения для субъектов хозяйствования, которые привлекаются к выполнению государственного оборонного заказа.

Также государственным оборонным заказом предусмотрено обеспечить военных новым перспективным вооружением и военной техникой: современными ракетными и артиллерийскими системами, бронированными ракетными катерами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации, современными средствами связи и управления, комплексами разведки для артиллерийских подразделений, средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения.

Министерство экономического развития и торговли планирует с 2017 года перейти к планированию государственного оборонного заказа на три года вместо одного.