Новые цены на газ не стали для фондового рынка неожиданностью. Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной компании «Драгон Капитал» Денис САКВА.

По его словам, ожидания рынка относительно повышения цены газа уже были заложены в стоимость акций компаний, котирующихся на фондовых биржах, для которых газ является одной из значительных статей затрат. Среди таких компаний Д.САКВА назвал концерн «Стирол», «Ивано-Франковскцемент», агрохолдинг «Астарта», «Сахарный союз «Укррос».

Аналитик также отметил, что очень сложно выделить влияние на капитализацию вышеуказанных компаний новых цен на газ из целого набора негативных факторов, связанных с мировым кризисом, таких как снижение глобального спроса, падение цен на продукцию, отсутствие доступа к недорогому финансированию и т.д.

«В общем, наши ожидания по росту цены на газ в 2009 году оправдались», - отметил Д.САКВА. По его мнению, для предприятий с низкой удельной долей газа в себестоимости продукции повышение цен на него на 20%-30% не является критичным. К этой категории, по словам аналитика, можно отнести большинство предприятий металлургии, угольных теплоэлектростанций, которые используют газ для улучшения качества топлива, и машиностроение.

В то же время, рост цены газа в этом году на 30% может сделать убыточной химическую промышленность, при условии сохранения текущего уровня цен на производимую продукцию, в себестоимости которой газ занимает 50-60%. Также, по мнению аналитика, под влияние роста цены на газ попадают цементные, сахарные заводы. Однако, по словам Д.САКВЫ, в данном случае необходимо учитывать, что рост цен на продукцию этих предприятий вполне может компенсировать рост себестоимости.