Порошенко объявил о переходе Украины от тактики выживания к стратегии стабильного роста

Украина три года назад пережила угрозу дефолта и переходит от тактики выживания к стратегии стабильного экономического развития, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на Совете регионального развития.

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Глава государства напомнил, что три года назад дефолт нашей страны выглядел почти неизбежным, поскольку по экономике ударили война, закрытие российского рынка и падение мировых цен на сырье.

"Еще полтора года назад ситуация в Украине была такой, что о перспективах развития мы могли только мечтать. Однако сейчас уже есть основания говорить о восстановлении экономики и возможности начинать переход от тактики выживания к стратегии развития", - сказал Порошенко.

При этом он отметил, что вынужденные решения правительства позволили переломить тренд, и ВВП Украины по итогам 2016 года вырос на 2,2%, а промышленность оживает, показав рост за этот период на 2,8%.

Ранее аналогичные оценки – о росте реального ВВП Украины в 2016 году на 2,2% - обнародовали в Министерстве финансов и Национальном банке Украины.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в четвертом квартале 2016 года, по данным Госстата, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 4,7%, по сравнению с предыдущим кварталом - на 1,9%. Годовые данные пока не обнародованы.

Ранее в правительстве ожидали роста ВВП Украины по итогам 2017 года на уровне 3%, однако после решения Совета нацбезопасности и обороны о введении торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей чиновники и эксперты допускают потери валютной выручки в текущем году на уровне около 2 миллиардов долларов и снижение ожидаемого уровня ВВП на 1,5-2,5 п.п.